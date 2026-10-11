İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Caddede yürüyen bir kişi, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu.

Silahlı saldırganların peş peşe ateşlediği kurşunların hedefi olan vatandaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla kaçarak gözden kayboldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, vurulan kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

CADDE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Cinayet sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Pazar Caddesi'ni şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı boş kovan ve delil araması yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.