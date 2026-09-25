Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkan iki ilkokul öğrencisi, ellerindeki çantalarla evlerine doğru yürüdükleri sırada arkalarından gelen kişiyi fark etti.

İddiaya göre elinde bıçak bulunan şüphelinin kendilerini takip ettiğini gören çocuklar, paniğe kapılarak yol üzerindeki bir bakkala koştu. Çocuklar, güvenli olduğunu düşündükleri dükkana girerek esnaftan yardım istedi.

ŞÜPHELİ ESNAFI GÖRÜNCE KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki çocuğun koşarak bakkala girdiği, şüphelinin ise bir süre daha peşlerinden geldiği görüldü.

Çevredeki esnaf ve vatandaşları fark eden şüpheli, yakalanacağını düşünerek sokak boyunca koşup bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından mahallede tedirginlik yaşanırken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekiplerin, çocukları takip ettiği öne sürülen şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.