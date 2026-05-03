İstanbul Maltepe’de bir durakta bekleyen genç kadına yönelik taciz olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın, Maltepe’de gündüz saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kişi herkesin gözü önünde uygunsuz davranışlar sergiledi. VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ Görgü tanıklarının aktardığına göre, 86 yaşındaki şüpheli, durakta bekleyen genç kadına yönelik rahatsız edici hareketlerde bulundu. Çevredeki kişilere aldırış etmeden devam eden bu davranışlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Olayın ardından harekete geçen ekipler, 86 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, “teşhircilik” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

