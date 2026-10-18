Olay, 9 Ekim’de Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş etti. Silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.B. ile A.Ç.’nin karşılıklı ateş ederek birbirlerini yaraladığını tespit etti. Yapılan araştırmada, olay gecesi M.B.’nin arkadaşı N.G.’nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği, durumu öğrenen M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılardan M.B., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden A.Ç. hakkında da taburcu edilmesinin ardından aynı suç kapsamında adli işlem yapılacağı öğrenildi.