Bir kadına şiddet haberi de İstanbul Ümraniye’den geldi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahıs kendisinden ayrılmak istediği iddia edilen genç bir kızı tekme tokat dövdü.
'KAFANA SIKAYIM MI?'
Daha sonra küfürler edip kafasına silah dayadı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, müdahale etmeye çalıştı.
'Kafasına sıkayım mı?' diye bağıran şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
EMNİYET: 'GEREĞİ YAPILDI'
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "27.07.2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, bir kadın şahsın darp edildiği ve silahla tehdit edildiği olay ile ilgili çalışmalarda; Kadın şahsın eski erkek arkadaşı olan şüpheli F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından 29.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi" denildi.