İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde elindeki bıçakla sokakta yürüyerek çok sayıda aracın lastiğini patlatan ve kaportalarına zarar veren şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Yeşiltepe Mahallesi’nde elinde bıçakla sokakta yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, bazı araçların kaportalarına da zarar verdi. Araç sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda araca zarar veren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 23 yaşındaki Hüseyin A. olduğu ve 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.