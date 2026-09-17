Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., önceden husumetli olduğu kişinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yerde 5 boş kovan bulurken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ateş açan kişinin K.D. olduğunu belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edilirken, ateş açma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasında kalaşnikof, 2 katlı metruk binada bulundu. K.D.’nin silahı koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli çantaya sakladığı belirlendi. Silaha el konuldu.

RUHSATSIZ TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bölgede çalışma yaptıkları sırada bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan 17 yaşındaki B.S. gözaltına alınırken, polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de yakalandı. İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D., “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından, B.S. ise “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.