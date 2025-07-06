Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre trafikte başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
MOTOR KASKIYLA SALDIRDI
Gözü dönen erkek şahıslar, kadınlara motor kaskıyla saldırarak darbetti. Saldırıya uğrayan kadınlar çığlık atarak çevredekilerden yardım isterken, darbedilen kadınlardan biri baygın halde yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darbedilen kadınlardan birinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Polis, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etmek ve olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.