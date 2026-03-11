Olay, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi’nde meydana geldi.

BORÇ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre eski boksör Gürsoy K., yakın arkadaşı Seyit Göçüm’e 2 yıl önce 400 bin lira borç verdi. Geçen yıl nisan ayında Mona Behmeni ile evlenen Seyit Göçüm’ün nikâh şahitliğini ise Gürsoy K.’nin yaptığı öğrenildi. Göçüm’ün aldığı borcu aradan geçen sürede faiziyle birlikte yaklaşık 4 milyon lira olarak ödediği ancak Gürsoy K.’nin para istemeye devam ettiği öne sürüldü. Bu süreçte Seyit Göçüm’ün hastalandığı ve doktorların tavsiyesi üzerine işini bıraktığı, eşi Mona Behmeni’nin ise sahibi olduğu güzellik merkezini çalışanlarına bırakarak eşinin işlerini devraldığı belirtildi.

YUMRUKTAN SONRA FENALAŞTI

İddiaya göre Gürsoy K., 13 Ocak 2026’da Mona Behmeni’nin başında bulunduğu Seyit Göçüm’e ait iş yerine giderek yeniden para istedi. Behmeni’nin, “Biz sana 2 lüks araç verdik, defalarca hem elden hem bankadan ödeme yaptık. Bu borç niye bitmiyor. Güzellik merkezimi de sana vereyim artık bu konuyu kapat” dediği öne sürüldü.

Bunun üzerine Gürsoy K.’nin, eşinin gelerek konuyu kapatmasını istediği belirtildi. Ertesi gün Göçüm ile Gürsoy K.’nin iş yerinin yanındaki bir kafede buluştuğu, bir süre oturduktan sonra kalkarak caddede yürüdükleri sırada Gürsoy K.’nin Göçüm’e yumruk attığı iddia edildi. Aldığı darbe sonrası fenalaşan Göçüm’ün durumunu görenler, iş yerinde bulunan eşi Mona Behmeni’ye haber verdi. Behmeni dışarı çıktığında Gürsoy K.’nin ona da saldırdığı, çevredekilerin araya girdiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptığı sırada fenalaşarak bayılan Seyit Göçüm’ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. O anların çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

“EŞİM POLİSİN YANINDA FENALAŞTI”

Yaşananları anlatan Mona Behmeni, eşinin bir süre önce hastalık geçirdiğini ve doktorların stresten uzak durmasını söylediğini belirtti. Bu nedenle eşinin işi bırakarak evde dinlenmeye başladığını, kendisinin ise güzellik merkezini çalışanlarına bırakarak eşinin işlerini devraldığını ifade eden Behmeni, 13 Ocak’ta Gürsoy K.’nin iş yerine gelerek eşini sorduğunu söyledi. Behmeni, eşinin hasta olduğunu ve evde dinlendiğini söylediğini, bunun üzerine Gürsoy K.’nin eşinin kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğünü belirterek, “Ben de bu borcun bitip bitmediğini sordum ve güzellik merkezimi vermeyi teklif ettim. O da ‘Eşin yarın gelsin bu işi halletsin, yoksa önce onu öldüreceğim sonra da güzellik merkezini başına yıkacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Akşam eşine olanları anlattığını ancak tehdit edildiğini söylemediğini belirten Behmeni, ertesi gün eşinin Gürsoy K. ile kafede buluştuğunu, 5-6 dakika sonra kalktıklarını ve yürürken Gürsoy K.’nin eşine yumruk attığını söyledi. Behmeni, “Kocam fenalaşınca komşular gelip bana haber verdi. Dışarı çıktığımda Gürsoy bana da vurdu. Sonra eşim bana polise ve avukata haber vermemi söyledi. Polis ve avukat geldi, eşim her şeyi anlattı. Tam o sırada polisin yanında fenalaşıp bayıldı ve ben eşimi kaybettim” dedi.

“SENİ DEPORT ETTİRİRİZ” İDDİASI

Olayın ardından Gürsoy K.’nin polis tarafından gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandığı öğrenildi. Mona Behmeni ise şüphelinin ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Behmeni, “Acı kolay değildi, biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Ama Gürsoy’un ailesi beni tehdit etti. ‘Sen yabancısın, seni deport ettiririz; şikâyetinden vazgeç’ dediler. Evden çıkamıyorum, işime gidemiyorum. Ben para istemiyorum, sadece adalet istiyorum. Hayatımızı mahvetti. 9 ay evli kalabildim. Sonuna kadar şikâyetimin arkasında duracağım” diye konuştu.