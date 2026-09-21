Sekiz yıllık aranın ardından “Beraber Söylüyoruz” konseptiyle biletli konserlere dönen Ebru Gündeş, yoğun konser programına devam ediyor. 23 Aralık 2025'te Volkswagen Arena'da dinleyicileriyle buluşan şarkıcı, geçen sezon toplam sekiz konser verdi.

Konserleri haftalar öncesinden tükenen Gündeş, 2026 yılının sonuna kadar İstanbul'da altı konser daha verecek. Şarkıcının asıl büyük konser maratonu ise 2027 yılında başlayacak.

EBRU GÜNDEŞ 2027'DE DÜNYA TURNESİNE ÇIKIYOR

Ebru Gündeş, 2027'nin ocak ayında dünya turnesinin startını verecek. Üç farklı kıtayı kapsayacak turnede dokuz ülke ve 13 şehir yer alacak.

Gündeş'in turne kapsamında yaklaşık 100 bin müzikseverle buluşması bekleniyor. Konser tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

9 ÜLKEDE SAHNE ALACAK

Ebru Gündeş'in dünya turnesi kapsamında konser vereceği ülkeler arasında ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Üç kıtaya yayılacak konser programıyla farklı ülkelerdeki müzikseverlerle buluşacak olan Gündeş'in turne tarihleri açıklandığında şehir ve konser programı da netleşecek.

İSTANBUL'DA 6 KONSER DAHA

Uzun bir aranın ardından yeniden biletli konserlerle dinleyici karşısına çıkan Ebru Gündeş, 2026'nın sonuna kadar İstanbul'da altı konser daha verecek.

Geçtiğimiz sezon verdiği konserlerin biletleri haftalar öncesinden tükenen Gündeş, böylece dünya turnesi öncesinde İstanbul'daki konserlerine devam edecek.