İstanbul Üsküdar’da öğle saatlerinde bir spor merkezinde çıkan yangın, çevre sakinlerine ve spor yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saat 13.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Dumanların kısa sürede salonu kaplaması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan içeride bulunan vatandaşları hızla tahliye etti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren titiz çalışması sonucu yangın diğer bölümlere sıçramadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.