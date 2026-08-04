İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakılacağı çalışmalar kapsamında 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00 arasında yaklaşık 20 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek. Kesintiden Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahalleleri etkilenecek. SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri. Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri. Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi. Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme Mahalleleri. Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

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