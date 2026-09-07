İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda 17 olay aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi. 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyelerde mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR" İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz, suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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