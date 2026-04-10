İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, başta Anadolu Yakası olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 97 mermi ile çek ve senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.