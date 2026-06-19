İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürme”, “yağma”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.
Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.