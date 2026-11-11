İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında suç örgütünü takibe aldı. Yapılan incelemelerde örgüt üyelerinin tehdit ve alıkoyma suçlarına karıştığı belirlendi. 36 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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