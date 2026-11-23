İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlattı. Çalışmalar, İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütüldü.

Yapılan incelemelerde, başta Başakşehir ve Küçükçekmece olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında toplam 35 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek haklarında başlatılan işlemlere alındı.