Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. Surların çevresinde bulunan kişiler, yerde hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Nazmi Altuntaş (68) olduğu tespit edildi.
Yapılan kontrollerde Altuntaş’ın çeşitli suçlardan 9 kaydının bulunduğu belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.