İstanbul Şişli’nin Kurtuluş semtinde gece saatlerinde taksi sürücüsüyle tartışan kadın yolcu, ticari taksinin tavanına çıktı. Bir süre araçtan inmeyen kadın, polis ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirildikten sonra gözaltına alındı.

TAKSİNİN TAVANINA ÇIKTI

Kurtuluş’ta meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ticari taksinin tavanına çıkarak bir süre burada kaldı.

Çevredeki vatandaşların kadını indirme çabaları sonuç vermeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadını taksinin üzerinden indirdi.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Gözaltına alınan kadın ile taksi sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın nedeni henüz açıklanmadı. Olay anına ilişkin görüntüler ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.