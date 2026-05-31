Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması, özellikle metropollerdeki kafe kültürünü değiştirdi. İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi merkezi ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kafeleri dolduran bilgisayarlı kitleye karşılık, esnaf "Mekan dolu ama ciro düşük" diyerek tepki gösteriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; artan kira, personel ve enerji maliyetleri altında ezilen işletmeciler, masa devir hızının sıfıra inmesi nedeniyle hayatta kalabilmek için peş peşe yeni önlemler almaya başladı. Popüler caddelerdeki pek çok mekanın girişine artık "hafta sonu laptop kullanımı yasaktır" tabelaları asılıyor.

Wİ-Fİ ŞİFRELERİNE SÜRE SINIRI GELDİ

Kafeler ile müşteriler arasındaki bu gerilim, işletmeleri ciddi tedbirler almaya itiyor.

Güncel olarak uygulanan yöntemlerin başında "süreli Wi-Fi" sistemi geliyor. Bu dijital önlem kapsamında, verilen sipariş fişinin altına sadece 1,5 saat geçerli olan bir internet şifresi basılıyor ve süresi dolan kullanıcı sistem tarafından otomatik olarak ağdan dışarı atılıyor.

PRİZLER KAPATILIYOR, SİPARİŞ KOTASI UYGULANIYOR

Mekanlarda uygulanan kısıtlamalar sadece internetle sınırlı kalmıyor; fiziki olarak da "priz kapatma" uygulamasına geçilmiş durumda. Masaların altındaki prizler ya plastik kapaklarla tamamen körleniyor ya da şarj alanları doğrudan garsonların kontrolündeki ücretli istasyonlara devrediliyor.

Bunun yanı sıra, özellikle hafta sonu yoğunluğunda ciddi ciro kaybı yaşamak istemeyen mekanlar yeni bir kuralı devreye soktu. Masada belirli bir saati aşan müşterilerden artık her 2 saatte bir yeni sipariş verme mecburiyeti gibi minimum harcama limitleri talep ediliyor.