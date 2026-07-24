İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında takibe alınan iki araca Tuzla ve Ataşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ARAÇLARDA KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon düzenlenen araçlarda detaylı arama gerçekleştiren emniyet güçleri, 27 kilo 550 gram "Skunk" adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.