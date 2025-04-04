İstanbul Esenyurt'ta bir taksici ile yolcular arasında yaşanan tartışma, şiddete dönüştü. Taksici Muhsin D., bir kadına tokat atıp saçını çekerek saldırdı
Esenyurt'ta taksiye binen kadın şoför tarafından darp edildi.
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede yolculardan büyüyen tartışmada taksici, ön koltukta oturan Efnan Hacer D.'ye saldırdı.
Taksi şoförü Hacer D.'yi tokat atarak darbetti. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi tarafları ayırmaya çalıştı.
Olayın ardından Hacer D.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli taksici Muhsin D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Muhsin D. 'Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan taksi içerisinde ve dışında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.