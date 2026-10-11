İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi krizine ve yolcu seçme mağduriyetlerine karşı "sadece uygulama bazlı" yeni taksi modelini devreye sokuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre İBB, geleneksel taksilerden farklı olarak sokaktan veya yoldan el sallayan yolcuları alamayacak, yalnızca mobil uygulamalar üzerinden çağrı kabul edecek 250 uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkını ihaleye çıkarıyor.

YOLDAN YOLCU ALMAK YASAK: SADECE UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇAĞRI KABUL EDECEKLER

Yeni sistemle birlikte çalışacak 250 taksi, duraklarda bekleyemeyecek ya da caddelerde boş dolaşarak yoldan yolcu toplayamayacak. Yolcular bu taksileri sadece yetkili dijital uygulamalar üzerinden çağırabilecek. Plakalar, her bir taşımacılık hakkı için ayrı ayrı ve sadece gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletilmek üzere verilecek.

29 YILLIK RUHSAT İÇİN 6.3 MİLYON TL BEDEL

Uygulama bazlı çalışacak her bir taksi hakkı için muhammen bedel 6 milyon 376 bin lira artı KDV, geçici teminat bedeli ise 191 bin 280 lira olarak açıklandı.

Kapalı teklif usulüyle düzenlenecek dev ihale, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İhaleye girmek isteyenlerin tekliflerini en geç 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE ŞARTLAR:

Sadece gerçek kişilerin katılabileceği ihalede, her katılımcı yalnızca bir adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı elde edebilecek. Başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranacak: