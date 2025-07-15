İstanbul'da en son 15 Ocak 2025’te taksimetre ücretlerine zam alan taksiciler, artan maliyetler nedeniyle yeni bir zam talebinde bulundu.
Yapılan son zamla birlikte taksi açılış ücreti 42 TL, kilometre başı ücret 28 TL, indi bindi ücreti ise 135 TL'ye çıkmıştı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, başta akaryakıt olmak üzere araç bakım, yedek parça, sigorta ve işçilik giderlerindeki ciddi artışlara dikkat çekerek, tarifelere yüzde 35 oranında zam yapılmasını istedi.
YÜZDE 35 ZAM GÜNDEMDE
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, yaklaşık 20 bin taksinin hizmet verdiği megakentte, zam teklifinin ilk UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında gündeme alınacağı belirtildi.
Esnaf odası yetkilileri, ekonomik dalgalanmalar karşısında mevcut tarifelerin yetersiz kaldığını vurguladı. İLK UKOME toplatasında masaya yatırılacak zam teklifinin yüzde 35 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yüzde 35 zam gerçekleşirse yeni tarifeler böyle olacak;
Açılış ücreti: 56,7 TL
Kilometre başı ücret: 37,8 TL
İndi-bindi ücreti: 182,25 TL