İstanbul Kağıthane’de polis ekiplerinin durdurduğu 3 kişinin yanındaki plakasız motosikletin çalıntı çıkması, sokak ortasında darp ve kaçırma olayına dönüştü. Motosikleti tamir ettiği öğrenilen Suriye uyruklu Moussa El A., aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelen şüpheliler tarafından darbedilerek zorla otomobille kaçırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.G. (15), Ö.Y. (15) ve kurye Umut T.’yi (24) durdurdu. Ekiplerin yanlarındaki plakasız motosikletin kime ait olduğunu sorması üzerine Ö.Y., aracı Moussa El A.’dan satın aldığını ve Umut T.’ye satmak için buluştuklarını beyan etti. Yapılan incelemede şasi numarasının kazındığı belirlenen motosikletin, motor numarası sorgulamasında çalıntı olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞTIĞI DEPOYA GELİP SALDIRDILAR

Motosikletin çalıntı çıkmasının ardından iddiaya göre Yusuf Bilal Y., tamirci Moussa El A.’nın çalıştığı depoya giderek aracı kendisinin sattığını öne sürüp saldırdı. Kısa süre sonra Ö.Y.’nin babası Vedat Y. (38) de depoya geldi. El A.’yı depodan dışarı çıkararak darbeden şüpheliler, kendisini zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Araca binmeye direnen El A.’nın şüphelilerden polis çağırmalarını istemesi üzerine grup, telefonla arayarak olay yerine başka kişileri de çağırdı.

BAGAJA SOKAMAYINCA OTOMOBİLLE KAÇIRDILAR İDDİASI

Sokak ortasında 4-5 kişinin tekme ve yumruklarla darbettiği Moussa El A., otomobilin bagajına konulmak istendi. El A.’nın direnmesi üzerine bağırışların yükseldiği sokakta yaklaşık 2 dakika süren bir arbede yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, tamirciyi bagaja sokamayan şüpheliler El A.’yı zorla otomobilin içine bindirerek olay yerinden kaçırdı. El A.’nın seyir halindeki araç içerisinde de darbedildiği öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU; 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bir fırsatını bularak şüphelilerin elinden kurtulan Moussa El A., motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden polis ekiplerinin bulunduğu noktaya giderek Vedat Y. ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında M.G. ve Ö.Y. Kağıthane Çocuk Büro Amirliğine, diğer şüpheliler ise polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Bilal Y. ve Vedat Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAMİR ETTİĞİ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan olayın arka planına ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. İddiaya göre mahalleden tanıdığı 2 kişi, saat 17.00 sıralarında tamir edilmesi amacıyla El A.’ya motosiklet bıraktı. Aracın arka fren telini ve balatasını değiştiren El A., saat 20.30 sıralarında motosikleti teslim etti. Aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine Ö.Y.’nin sorumluluktan kurtulmak amacıyla motosiklet tamircisine iftira attığı öne sürüldü. Emniyet kayıtlarında yapılan sorgulamada ise tutuklanan Vedat Y.’nin 'kasten yaralama' suçundan 1; müşteki Moussa El A.’nın ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'evden hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 1’er olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.