Dünyanın en çok dinlenen müzisyenlerinden ABD'li rapçi Kanye West, kariyerinin en kalabalık konserine 30 Mayıs'ta İstanbul'da çıkacak.



Sahne adı 'Ye' olan 48 yaşındaki ünlü rapçinin cumartesi gecesi sahne alacağı konser için şimdiden 100 bin bilet satışı gerçekleşti. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tribünlerin yanı sıra saha içerisinde de seyirciler için ek alanların oluşturulacağı konser, Türkiye'de en yüksek katılımın gerçekleştiği biletli etkinlik olarak tarihe geçecek.





KONSER İÇİN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ YAPILACAK



Tarihi bir kalabalığın etkinliğe katılması beklenirken, konser sonrası oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla Metro seferleri sabaha kadar devam etmesi planlanırken, konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verecek. Yetkililer, özellikle etkinlik alanına ulaşım ve çıkışlarda toplu taşıma kullanımının önceliklendirilmesini tavsiye ediyor.



KONSER SABAHA KADAR SÜRECEK



Konser günü saat 13.00’te kapıların açılmasıyla birlikte etkinlik, Before Party ile başlayacak. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum adeta bir festival alanına dönüşürken, gece ise tempo düşmeyecek. Konserin ardından başlayacak After Party’de müzik sabaha kadar kesintisiz devam ederken, lazer, ışık ve havai fişek şovlarıyla görsel bir şölen yaşanacak. Ücretsiz katılım sağlanabilecek Before ve After Party’lerde Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi sevilen isimler de sahne alacak.

YURT DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ VAR



Etkinlik nedeniyle 100 milyon doların üzerinde bir para hareketliliği beklenirken, Kanye West'in kariyerindeki en kalabalık konser olması nedeniyle etkinliğe yurt dışından da yoğun ilgi gösterilecek.



Konser öncesinde özellikle Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yoğunluk yaşanması dikkat çekerken, stadyum çevresinde de etkinliğe özel stantların kurulması bekleniyor.

TRAVIS SCOTT KONUK SANATÇI OLABİLİR



Konseri organize eden ILS Vision’ın kurucusu Erdem Karahan, hazırlıkların yüksek bir tempo ile sürdüğünü belirtti. Konserde bir başka dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın da konuk sanatçı olmasını beklediklerini açıklayan Karahan, şu ifadeleri kullandı:



“30 Mayıs gecesi İstanbul’da yalnızca büyük bir konser değil, müzikseverlerin unutamayacakları bir festival deneyimi hazırlıyoruz. Sahne tasarımından etkinlik akışına, bu geceyi yalnızca müzik değil; kültür, eğlence ve şehir enerjisinin buluştuğu özel bir deneyim olarak kurguladık. Gün boyu pek çok sürprizimiz olacak, özel konuklarımız olacak. Konsere Travis Scott’un da konuk sanatçı olarak katılmasını bekliyoruz. Bu konser, İstanbul’un tarihine geçecek.”













