İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, merakla 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı haberi beklerken İstanbul Valiliği ve Davut Gül'den peş peşe açıklamalar geldi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günlerini tatil ilan eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Yarın için hava koşullarının normale döneceğini belirten Vali Gül, okullarda eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davut Gül, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz. Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN UYARI GELMİŞTİ

Megakentte soğuk geçmesi beklenen gecenin ardından yarın tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Hava sıcaklığının eksi 3-6 derecede seyredeceği belirtilen açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada, uyarıda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; bugün (pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, #Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir. Yarın (#Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."