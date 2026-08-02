İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuzda İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 199'unun fiyatı artarken, 68'inin fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 103,57 ile sivri biber olurken, bu ürünü yüzde 98,71 ile çarliston biber, yüzde 41,77 ile dolmalık biber, yüzde 37,44 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 29,25 ile kuru soğan, yüzde 27,27 ile ıspanak, yüzde 25,43 ile akaryakıt (motorin/dizel), yüzde 20,36 ile laboratuvar tahlil ücreti, yüzde 20,18 ile uzman doktor muayene ücreti izledi.

Fiyat artışı, ameliyat ücretlerinde yüzde 20,18, oyuncakta yüzde 19,33, çilekte yüzde 17,08, şarapta yüzde 15,58, patateste yüzde 14,45, birada yüzde 12,73, şehirlerarası otobüs bileti ücretinde yüzde 12,38 oldu.

- En çok kiraz ve salatalığın fiyatı düştü

Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 39,57 ile kiraz çekti. Kirazı yüzde 23,79 ile salatalık, yüzde 22,38 ile taze fasulye, yüzde 17,50 ile karpuz, yüzde 17,20 ile limon, yüzde 16,69 ile kavun, yüzde 10,77 ile kıvırcık salata, yüzde 7,48 ile portakal, yüzde 6,71 ile şeftali izledi.

Fiyat düşüşü, yumurtada yüzde 6,34, yeşil soğanda yüzde 5,88, maydanozda yüzde 4,14, çocuk ayakkabısında yüzde 4,06, kadın eteğinde yüzde 3,99, kadın gömleğinde yüzde 2,94, patlıcanda yüzde 2,68 olarak gerçekleşti.