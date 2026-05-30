Zeytinburnu’nda demirli Moğolistan bayraklı Azra C gemisinde görevli mürettebat, yaklaşık 5 aydır mahsur durumda. Armatör tarafından terk edilen gemide çalışan denizcilerin, 7 ila 10 aydır maaşlarını alamadığı, yiyecek, içme suyu ve yakıtın ise büyük ölçüde tükendiği belirtildi. Açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan işçiler, sınırlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) ulaştırdığı kısıtlı erzak ve suyla hayatta kalmaya çalışan denizcilerin toplam alacaklarının 53 bin doları bulduğu ifade edildi. Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün girişimlerine rağmen yalnızca 8 işçi ülkelerine gönderilirken, 10 denizci gemide bekleyişini sürdürüyor. ITF’in mart ayı sonunda yaptığı açıklamada da mürettebatın ciddi gıda ve su sıkıntısı çektiği vurgulandı.

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre denizcilerin telsiz kayıtlarına yansıyan yardım çağrılarında, gemideki yakıtın tükenmek üzere olduğu, 20 günden uzun süredir tatlı su bulunmadığı ve acil durum jeneratörüyle sınırlı şekilde yaşamın sürdürüldüğü aktarıldı. Yetkililere ulaşamadıklarını belirten denizciler, yaptıkları başvurulara yanıt alamadıklarını ifade ederek, içinde bulundukları durum karşısında çaresiz kaldıklarını dile getirdi.