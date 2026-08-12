Kaza, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merter istikametine ilerleyen 16 BAY 717 plakalı kumaş yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, ardından dere yatağına düştü.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan TIR şoförünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KUMAŞLAR BAŞKA KAMYONLARA AKTARILDI

Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kazaya karışan TIR'da yüklü bulunan kumaşlar aktarıldı.

TIR'I ÇIKARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kaza sonrası dere yatağına düşen TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.