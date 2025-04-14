Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."