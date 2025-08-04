İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, megakentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşımı hızlandırmak için planlanan “otobüs öncelikli yol” uygulamasının kapsamlı analizlerin ardından İstanbul’un her yerinde hayata geçirilebileceğini belirtti.

120 KM'LİK YOL PLANLANDI

Megakent İstanbul'da trafik her geçen gün artarken, vatandaşların toplu ulaşımı kullanma oranlarını artırmak üzere yeni bir proje hazırlandı. Kentte toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol planlandı.

YOLDA GEÇEN SÜRE AZALACAK

Artan araç trafiği ve düşen seyahat hızları nedeniyle geliştirilen projeyle, otobüslerin geçiş önceliğine sahip olacağı toplam 120 kilometrelik güzergâh planlandı. İlk aşamada 80 kilometrelik bölüm belirlendi ve pilot uygulamanın bu yıl başlaması hedefleniyor.

Prof. Dr. Ilıcalı, otobüs öncelikli yollarla hem toplu ulaşımın hızının artacağını hem de yolculuk süresi ve beklemenin azalacağını vurguladı. Ilıcalı, “Yol kapasitelerini toplu ulaşım lehine kullanmak zorundayız. Bu sistem dünya genelinde yıllardır uygulanıyor. İstanbul’da da rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

Ilıcalı ayrıca, geçmişte alınan UKOME kararlarının uygulanabilirliğine dikkat çekerek, bisiklet yolları ve yol kenarı park alanları gibi unsurların da projeye entegre edilebileceğini kaydetti. Özellikle Los Angeles gibi şehirlerden örnekler vererek, İstanbul’da toplu taşımanın hızının 10 km/saatin altında seyrettiğini, benzer sistemlerde bu hızın üç katına çıktığını ifade etti.

İstanbul’da 9 milyon yolcunun 1 milyonunu taşıyan metrobüs hattının artık kapasitesini aşmış durumda olduğunu söyleyen Ilıcalı, otobüs öncelikli yollarla bu yükün azaltılabileceğini dile getirdi. Ayrıca, metrobüslerin kısmi otonom sistemle donatılması için ASELSAN ile çalışmalar yürütüldüğünü de aktardı.

Projenin, iyi bir analiz ve denetim sistemiyle İstanbul’un birçok arterinde uygulanabileceğini söyleyen Ilıcalı, “İki veya üç şeritli yolların olduğu her noktada bu sistem kurulabilir. Yeter ki planlama doğru yapılsın ve ihlaller EDS ile kontrol altına alınsın” değerlendirmesinde bulundu.