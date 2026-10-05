İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında toplu ulaşımda ücretsiz uygulama yapılacağını duyurdu. 6 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ İBB’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak. Uygulama kapsamında otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler başta olmak üzere İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm hatlar ücretsiz kullanılabilecek. İSTANBULLULAR GÜN BOYU ÜCRET ÖDEMEYECEK İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla hayata geçirilecek uygulamadan kent genelindeki vatandaşlar gün boyunca yararlanabilecek. 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım hatlarında seyahat edecek yolcular ücret ödemeden ulaşım sağlayabilecek.

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