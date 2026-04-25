İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pendik'te silah ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi.
Emniyet güçlerinin Pendik kırsalında gerçekleştirdiği arazi arama ve tarama faaliyetlerinde dron kullanıldı. Havadan yapılan taramalar sonucunda, arazide toprağın altına gizlenmiş bir su deposu tespit edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme ve kazı çalışmalarında, deponun silah parçalarını saklamak için kullanıldığı belirlendi.
BİNLERCE SİLAH PARÇASI BULUNDU
Toprağa gömülü su deposunda yapılan aramalarda, tabanca yapımında kullanılmak üzere 3 bin 92 adet silah parçası ile bin 869 adet sürgü bulundu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ
Pendik'te gerçekleştirilen operasyonda el konulan mühimmatın, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek silah parçası miktarı olduğu açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.