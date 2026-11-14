İstanbul'da Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli Üst Geçidi, güçlendirme çalışmaları kapsamında bakıma alındı. 8 Kasım gecesi başlayan çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Çalışmaların devam etmesiyle birlikte bölgede trafik yoğunluğu arttı.

SÜRÜCÜLER İNCİRLİ CADDESİ'NE YÖNLENDİRİLİYOR

Şirinevler yönünden Topkapı istikametine doğru yan yolda ilerleyen sürücüler, 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi önünden anayola bağlanabiliyor. Söz konusu çıkışı kaçıran sürücüler ise üst geçitteki çalışma nedeniyle mecburi olarak İncirli Caddesi üzerinden Bakırköy içine yönlendiriliyor.

Bu durum hem Bakırköy ilçe merkezinde hem de D-100 Karayolu'nun yan yolunda trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları, zaman zaman Yenibosna'ya kadar uzanıyor.

ÇALIŞMALAR 23 ARALIK'TA TAMAMLANACAK

İncirli Üst Geçidi'ndeki güçlendirme çalışmaları 8 Kasım gecesi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki çalışmaların tamamının 23 Aralık'ta bitirilmesi planlanıyor.

Ancak yan yolun yeniden trafiğe açılması için daha erken bir tarih belirlendi. D-100 Karayolu'nun Topkapı yönündeki yan yolunun, 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit halinde araç trafiğine açılması planlanıyor.