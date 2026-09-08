15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişlerde Beşiktaş ve Şişli katılımlarından itibaren başlayan yoğunluk köprü girişine kadar uzanıyor. Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçişlerde ise Altunizade yaklaşımında araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de benzer tablo yaşanıyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan yoğunluk, Kavacık bağlantısında daha da artıyor.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK FELÇ OLDU

E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu’nun Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt kesimlerinde trafik çift yönlü olarak ağır ilerliyor.

Bahçelievler ve Yenibosna çevresinde ise yer yer trafik tamamen kilitlenirken, TEM Otoyolu’nun Esenler, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa geçişlerinde her iki yönde de yoğunluk dikkat çekiyor.

Şişli-Mecidiyeköy hattındaki bağlantı yolları ve katılım noktalarında da sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

ATAŞEHİR VE MALTEPE HATTI YOĞUN

Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Üsküdar, Ataşehir, Maltepe ve Kartal güzergâhına kadar uzanan hatta trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolu ve E-5 bağlantılarında araçların ilerleme hızının düşmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

TEM’in Anadolu Yakası bağlantılarında ise özellikle Ataşehir ve Ümraniye ayrımlarında köprü yönüne doğru yoğunluk arttı.

Yetkililer, mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşıma ve raylı sistemleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.