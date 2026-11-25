İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşımda aksamalar yaşandı. Ana yolların yanı sıra sahil güzergâhlarında da araç trafiği ağır seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantılarında sürücüler ilerlemekte zorlandı.

AVRUPA YAKASI'NDA BİRÇOK NOKTADA TRAFİK KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde yoğunluk etkisini gösterdi. Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik akışı yavaşladı.

D-100 kara yolunun Cevizlibağ ile Yenibosna arasındaki bölümünde her iki yönde de araç kuyrukları oluştu. Merter mevkisinde meydana gelen araç arızası ise Cevizlibağ yönündeki trafiği daha da olumsuz etkiledi.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri'nin Edirne yönünde, Esenler ve O-3 Bağcılar Yolu'ndan Mahmutbey istikametine bağlanan noktalarda da ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe-Gülsuyu hattında her iki yönde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne ilerleyen araçlar yoğunluğa takılırken, TEM Otoyolu'nun Dudullu Kavşağı ve Kavacık mevkilerinde de benzer görüntüler yaşandı.

Trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade'deki aktarma merkezlerinde metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında kalabalık oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulamasından alınan verilere göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 85'e yükseldi. Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 seviyesine ulaşıldı.