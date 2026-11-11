Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında trafikte seyir halindeki sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine trafik magandaları, tartıştıkları sürücünün kullandığı aracın önünü keserek durdurdu.
Araçlarından ellerinde sopalarla inen magandalar, önünü kestikleri araca vurarak sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında köprü çıkışında gerçekleşen saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.