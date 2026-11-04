İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 15.00 sıralarında başlayan ve etkisini artıran yağışın ardından trafik yoğunluğu yükseldi. İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzdesi de 89 olarak ölçüldü. TRAFİK DURMA NOKTASINDA Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa-Anadolu geçişinde trafik arttı. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik durma noktasına geldi.

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