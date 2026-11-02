Bakırköy'de sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Aynı araçta bulunan anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence küfrederek saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine taraflar araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi. ÖNCE KÜFRETTİLER, ARDINDAN SALDIRDILAR Araçtan inen anne, baba ve oğulları, diğer araçtaki sürücüyle tartışıp küfretti. Aile, diğer araçtaki sürücüyü darbetti. Yaşanan arbede sırasında darbedilen gencin üzerindeki kıyafetler yırtıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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