İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi’nde bir sürücünün aracından inerek tartıştığı başka bir sürücüye saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmada, aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen C.Ç. ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun trafikte saldırı amacıyla araçtan inmeye ilişkin maddesi kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
C.Ç.’nin ehliyeti 30 gün süreyle geri alınırken, aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi. Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.