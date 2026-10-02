Güngören'de tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Yaralılar var.

Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

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