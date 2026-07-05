7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi için yoğun hazırlıklar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bin kişinin üzerinde bir heyet ile yapacağı ziyaret öncesinde milyarlarca liralık harcamalar yapılması dikkatlerden kaçmamıştı.



Trump'ın 'Air Force One' adlı geniş gövdeli başkanlık uçağının daha rahat iniş yapabilmesi için Etimesgut Havalimanı'nın pisti uzatılırken, Türkiye'den ABD'ye yönelik jestlere her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.



FSM KÖPRÜSÜNE 'ABD BAYRAKLI' KUTLAMA



ABD'nin her 4 Temmuz'da kutladığı 'Bağımsızlık Günü', bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yılı olması nedeniyle daha görkemli etkinliklere sahne olurken, Türkiye'nin de ABD'ye jest yapmak amacıyla dün akşam İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet köprüsünün ışıklandırmasında değişikliğe gittiği öne sürüldü.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün, ABD bayrağını temsil eden üç renk olan kırmızı, beyaz ve mavi renkleri ile aydınlatıldığı görüldü.