İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Ekim Cumartesi günü kent genelinde yağışların şiddetlenmesinin beklendiğini açıkladı. Kuvvetli sağanakların başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan’da etkili olacağı tahmin ediliyor.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'nin güncellenen yeni haritasında kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağı ve gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu. Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.

AKOM’un 16 Ekim’de paylaştığı tahmine göre, gün boyunca aralıklarla sürecek yağışlar kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile, kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında yer alıyor.

METREKAREYE 278 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altında. Salı sabahından itibaren aralıksız süren sağanaklarla son 84 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birine ulaşıldı.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram yağış düştü.

MAHSUR KALAN 622 KİŞİ KURTARILDI

İBB ekipleri, yağışların başladığı ilk andan itibaren 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki ihbarlara müdahale etti. Açıklamaya göre toplam 11 bin 526 ihbara müdahalede bulunuldu; yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişi kurtarılarak tahliye edildi.

AKOM koordinasyonunda oluşturulan kriz masasının 24 saat esasına göre görev yaptığı, ekiplerin müdahale ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kent genelinde Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

8 İLÇE İÇİN SEL UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. 17 Ekim Cumartesi günü özellikle Anadolu Yakası'ndaki 8 ilçede yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin edilirken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kentte beklenen yağışlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi.

ANADOLU YAKASI İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Valilik, 17 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde yağış miktarının metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşlardan olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

4 İL İÇİN TURUNCU, 36 İL İÇİN SARI KOD

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuvvetli yağışlara ilişkin meteorolojik uyarıları paylaştı. Yağışların devam edeceğini belirten Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrası için turuncu uyarı yayımladığını ifade etti.

Murat Kurum, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu belirtti. Bakan Kurum, ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Kurum, “Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım.” ifadelerini kullandı.