İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün bir binanın penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle genç kontrol altına alınmıştı. Aynı genç, bugün yeniden aynı binaya çıkarak aynı noktadan pencereden atladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan anlara ilişkin görüntülerin “Esenyurt son dakika” adlı sosyal medya hesabından paylaşıldığı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

