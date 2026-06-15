Yangın, saat 03.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Armağan Sokak’ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, önce içeridekileri uyandırdı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan iki gecekonduya daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekledi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, üç gecekonduda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde alevlerin gecekonduları sardığı ve mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişi ile polis ekiplerinin aldığı önlemler yer aldı.