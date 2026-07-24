İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Büyükçekmece'deki bir adresi belirleyen ekipler, adrese gerçekleştirdikleri baskında 2 zanlıyı gözaltına aldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ADRESTE İMALAT MALZEMELERİ BULUNDU

Büyükçekmece'de tespit edilen adreste yapılan aramalarda 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 20 kilogram kimyasal katkı maddesi ve uyuşturucu imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

TUZLA VE ATAŞEHİR'DE ARAÇLARA OPERASYON

Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmaların devamında Tuzla ve Ataşehir ilçelerinde iki ayrı araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda da 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan toplam 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.