İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan iki ayrı çağrı merkezi üzerinden yürüttükleri belirlendi. Delillerin toplanması ve suç faaliyetlerinin aydınlatılması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. ÇAĞRI MERKEZLERİNDE POLİGRAF CİHAZI KULLANMIŞLAR Soruşturmanın devamında, çağrı merkezlerinde işe alım ve iş akdinin feshi süreçlerinde çalışanların emniyet ve adli makamlarla iş birliği yapıp yapmadıklarını belirlemek amacıyla poligraf testine tabi tutuldukları tespit edildi. Poligraf cihazını kullandığı belirlenen 2 şüpheli de operasyon kapsamında yakalandı. Cihaza el konuldu. 34 ŞÜPHELİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerden 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 62 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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