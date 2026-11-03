Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 49 kişinin sokak satıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 18’inin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, diğer 31 kişinin yakalanması için İstanbul genelinde 32 ev ve iş yerinde arama yapılması talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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