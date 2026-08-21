İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'nda takibe alınan bir araca operasyon düzenledi. Seyir halindeyken durdurulan araçta arama yapıldı.
ARAÇTAN 83 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ekiplerin araç içerisinde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda 83 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonun ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR
Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan şüphelinin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Ekiplerin bölgedeki uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.